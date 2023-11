Nieuwe job al bekend? Sporteconoom denkt te weten wat Vincent Mannaert zal doen

Deze week raakte bekend dat Vincent Mannaert eind dit seizoen vertrekt bij Club Brugge. De CEO gaat zo goed als zeker op zoek naar een nieuwe job.

Het moet toch even schrikken geweest zijn bij Club Brugge toen Vincent Mannaert aangaf dat hij de club eind dit seizoen zal verlaten. Een opvolger vinden, of zijn job uitsplitsen, zal niet eenvoudig zijn.

Toch was dit ook geen echt grote verrassing voor blauwzwart, het was eigenlijk meer wachten op het moment wanneer hij die beslissing zou nemen. Al hadden velen gedacht dat dit zou gebeuren op het moment dat Club Brugge verkocht was.

Volgens sporteconoom Trudo Dejonghe is de beslissing van Mannaert te begrijpen. “Ik denk dat hij het een beetje beu was. Die twaalf jaar hebben heel veel van hem geëist. In voetbal is het 24 uur per dag, 7 dagen op 7, 12 maanden aan een stuk. Het is constant kortetermijnstress, wat je in een gewoon bedrijf toch minder hebt”, klinkt het bij de Krant van West-Vlaanderen.

Het vermoeden is ook bijzonder groot dat Mannaert al een nieuwe job heeft, maar dit nog niet wil communiceren. Anders trek je de deur ook niet achter je dicht. “Ik weet het niet, maar ik denk dat hij een stap hoger zal gaan, naar de UEFA bijvoorbeeld”, besluit Dejonghe.