Vanhaezebrouck maakt een vergelijking tussen Orban en Lukaku: "Zoiets doet Gift niet"

Hein Vanhaezebrouck kreeg afgelopen weekend veel kritiek over zijn wissels. Hij bracht Gift Orban pas in de 84ste minuut in.

Op de persconferentie na de match tegen Union SG wou Hein Vanhaezebrouck niet ingaan op een vraag van een journalist over de vroegere inbreng van Gift Orban. Naar aanleiding van de Europese wedstrijd deed HVH wel zijn verhaal.

“Ik had het gevoel dat we iemand nodig hadden met een actie. Gift is niet de grootste dribbelaar, dus schoof ik eerst Fofana naar de positie van Tissoudali, die erdoor zat”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Nadien besef je wel: ik had Gift eventueel vroeger kunnen brengen voor Cuypers. Anderzijds verlies je dan weer gestalte, tegen die grote mannen van Union. Dat zijn elementen waar mensen niet aan denken, journalisten wellicht ook niet. Daarom laat ik Cuypers al eens langer staan. Hij blijft die taak doen, zelfs al is hij niet meer zo fris.”

Orban is duidelijk gefrustreerd door de situatie. “Dat hij een flesje wegtrapte? Ja, 'begot'. Ik heb de leider van de Rode Duivels (Romelu Lukaku, red.) ooit een dug-out zien kapotslaan. Zoiets doet Gift niet.”

Vanavond krijgt de Nigeriaan alvast een nieuwe kans. “Soms moeten we hem gewoon zijn ding laten doen. Gift zit in een moeilijke situatie. Vorig jaar was hij de held. Nu ziet hij de andere kant van de medaille. Dat kan hem alleen maar sterker maken.”