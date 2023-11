🎥 Wedstrijd in Conference League stilgelegd door... sneeuwballen

De Kosovaarse scheidsrechter Genc Nuza legde de wedstrijd tussen Helsinki en Aberdeen een eerste keer stil toen Schotse fans de thuisdoelman met sneeuwballen bekogelden.

Hij pleegde overleg met de lijnrechters en de doelman en nadat de stadionomroeper de fans had gemeld dat het verboden was wat dan ook op het veld te gooien kon er weer verder gespeeld worden.

In de tweede helft moest de wedstrijd een tweede keer gestaakt worden door de weersomstandigheden. De spelers mochten naar de kleedkamer om op te warmen, terwijl de zijlijnen sneeuwvrij gemaakt werden.

De temperatuur in Helsinki bedroeg om en bij de 5 graden. De match eindigde op 2-2, maar beide ploegen maakten vooraf al geen kans meer om Europees te overwinteren.

HJK Helsinki-Aberdeen briefly stopped because some Aberdeen fans behind the goal are throwing snowballs at the HJK goalkeeper.



