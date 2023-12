Héél scherpe Bolat na nederlaag tegen Anderlecht: "Er moeten dringend een paar dingen veranderen"

Westerlo kon amper tien minuten een vuist maken tegen Anderlecht. Daarin werden dan ook nog de kansen gemist. En wat er in de verdediging gebeurde, was eerste klasse onwaardig. Dat zag ook Sinan Bolat.

De doelman stond bijwijlen in een schietkraam en had geluk dat de afwerking bij Anderlecht niet op punt stond. Hij was dan ook bijzonder scherp voor zijn ploeg. "We slikken veel te makkelijk die tegengoals. En dan waren er die kansen in de eerste helft, daar moet je veel scherper mee omgaan."

Er zat ook weinig grinta in dit Westerlo. "Dat is al heel het seizoen ons probleem. Ik weet niet door wat het komt: niet geconcentreerd, niet scherp genoeg. Dit moet dringend veranderen. Zo kan het niet verder, dat beseft iedereen binnen en buiten de club."

"We moeten terug die mentaliteit van vorig seizoen krijgen. Verlies je dan, dat kan, maar niet op deze manier. Er moeten dringend een paar dingen veranderen", aldus Bolat, die belangrijke matchen tegen Kortrijk en Eupen in het verschiet ziet. "Die twee wedstrijden moeten we een andere mentaliteit tonen. Ik blijf het herhalen: dit moet veranderen."