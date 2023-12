Na de vragen rond zware blessure komt Vanhaezebrouck met statement

Een absoluut pechjaar is het voor Paul Nardi. Tot twee keer toe liep hij al een hersenschudding op, nu is hij maanden buiten strijd met een open botbreuk. Hier en daar werden al links gemaakt, maar Hein Vanhaezebrouck komt nu met een duidelijk statement.

Hein Vanhaezebrouck had een paar weken geleden na de hersenschudding voor Paul Nardi zelf gewaarschuwd voor de impact daarvan op mogelijke spierblessures in een latere fase. Diverse dokters en analisten gingen de voorbije 24 uur op zoek naar redenen en een mogelijke link tussen beide zaken.

Vanhaezebrouck zelf kwam op zijn persconferentie in aanloop naar het duel met Genk met een duidelijk statement: "Ik zou het ook zonde vinden als mensen zich nu geroepen zouden voelen om allerlei theorieën naar buiten te brengen. Men kent de casus niet", klinkt het tegenover Het Nieuwsblad.

Uitzonderlijk geval

"Dit is een heel uitzonderlijk geval, dus er zijn weinig analyses over te maken. Specialisten zeggen het ook: dit hebben ze in het voetbal nog nooit gezien", aldus nog Vanhaezebrouck. Hij wil de zaak laten rusten en ook Nardi gemoedsrust schenken de komende maanden.

"Wie erover wil doorgaan, kan dat misschien binnen een maand of drie eens doen. Dat ze dan contact opnemen met Paul, dat zal ook beter zijn voor hem."