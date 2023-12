Oscar Garcia, OH Leuven, wil op deze manier Antwerp punten afnemen

Zaterdagavond moet OH Leuven naar het Bosuilstadion om Antwerp te bekampen. De kersverse Leuvense trainer, Oscar Garcia, heeft zijn tactisch plan alvast klaar.

Club Brugge

OH Leuven verloor vorig weekend van Club Brugge. Oscar Garcia zal een aantal positieve zaken die hij tegen Antwerp terug wil zien.

"We zagen enkele zaken waar we echt blij mee waren. Het is uiteraard moeilijk om in twee of drie weken een team te veranderen. Maar beetje bij beetje worden we beter. We willen hier voort op bouwen om betere resultaten te halen", vertelt Garcia in de voorbeschouwing van de wedstrijd.

Antwerp pijn doen

Dankzij de Europese uitschakeling moet Antwerp zijn doelen verleggen. Oscar Garcia weet wat zijn OH Leuven moet doen om een resultaat te halen tegen Antwerp. "We moeten zonder angst voetballen, moedig zijn en ons eigen spel spelen", heeft Garcia zijn plan klaar.

Afwezigen bij OH Leuven

Garcia kan echter niet op volle sterkte naar Antwerpen trekken. Zo zijn Sofiane Kiyine, Kento Misao, Siebe Schrijvers en Youssef Maziz afwezig.

"We hebben echter genoeg spelers die ons kunnen helpen", spreekt Garcia het vertrouwen uit in hun vervangers.