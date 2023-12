Lauberbach is terug bij KV Mechelen, geeft dat Hasi kopzorgen of juist niet? De verschillende argumenten afgewogen

Lion Lauberbach heeft bij KV Mechelen terug zijn opwachting gemaakt met een invalbeurt. Zit Hasi nu met kopzorgen? Het is kiezen tussen de spits die voordien duidelijk bovenaan stond in de hiërarchie en de spits met de betere vorm. Of krijgen we hen binnenkort samen aan de aftrap te zien?

Eerst het medische plaatje bekijken: Lauberbach is langer out geweest dan initieel verwacht. "Het gaat beter met mijn schouder. Week na week gaat het een beetje beter. Het is nog niet volledig geheeld, maar ik voel wel dat ik er mee kan spelen en trainen", zegt de Duitser er zelf over.

Eens een schema voor het herstel werd opgesteld, kon daar ook rekening mee gehouden worden. "We zitten nu aan de vierde week sinds het oplopen van mijn blessure. Ze hadden gezegd dat het tussen vier en zes weken zou duren tot het volledig hersteld is. Na drie weken begon ik te voelen dat ik klaar was om weer te trainen."

Lauberbach en Bassette verschillende types

In de tussentijd was Bassette zijn vervanger, een heel ander type spits. Dat alleen al stelt KV voor een moeilijkheid. Tegen STVV hanteerde het in de eerste helft veel flankvoorzetten, het leek een manier van spelen die beter zou renderen met Lauberbach voorin. Terwijl het met Bassette vooral diepgang moet zoeken.

© photonews

Wanneer Lauberbach dan inviel, stonden ze voor het eerst samen tussen de lijnen. "De ene speelde op nummer 10 en de andere op nummer 9. Of ik er potentieel in zie om samen met hem vooraan te spelen? Jaja, natuurlijk, waarom niet?"

Moeilijke knoop om door te hakken voor Hasi

Het blijft uiteraard de trainer die hierover het laatste woord heeft. Sinds de komst van Bassette is het een optie bij KVM om over te schakelen naar 4-4-2, maar Defour deed het zelden en daar zal wel een reden voor zijn. Bekijkt Hasi het anders? Het blijft alvast een moeilijke knoop om door te hakken.

Bovendien is het wellicht meer aangewezen om pas hiervoor te kiezen als Lauberbach weer echt helemaal topfit is. "Je zag tegen STVV wel dat hij nog twijfels heeft in de duels", stelt Hasi vast. "Maar ik ben blij dat hij terug is, dat geeft ons meer wisselmogelijkheden in de volgende wedstrijden."