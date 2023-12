Op sterven na dood: Belgische profclub moet voor Nieuwjaar overgenomen zijn of het is boeken toe

Dat het niet goed gaat met KV Oostende is al langer geweten, maar nu staat het water hen echt aan de lippen. Als er voor Nieuwjaar geen vers geld binnenkomt, lijkt de club het faillissement te moeten aanvragen.

De Amerikaanse eigenaars van de Pacific Media Group hebben KVO in zware problemen gebracht. Ex-voorzitter Paul Conway heeft er een boeltje van gemaakt, maar zit de laatste tijd wel weer op de tribune. Tot grote onvrede van de fans.

Hij zou nieuwe Amerikaanse investeerders willen aanbrengen, maar dat zorgt voor veel scepsis bij KVO. Een overname lijkt het laatste redmiddel, weet Het Nieuwsblad. Ze hebben immers intussen ook al een transferverbod opgelegd gekregen van de licentiecommissie.

Puntenaftrek dreigt

Er is immers geen geld meer om de toeleveranciers te betalen. Heel wat transfersommen uit het verleden moeten nog betaald worden. Ook de RSZ en bedrijfsvoorheffing is nog niet volledig betaald. En het geld is gewoon op. Als ze half december niet met alles in orde zijn, dreigt ook puntenaftrek voor de nummer 13 in de Challenger Pro League.

De spelers zijn wel nog altijd correct betaald, maar of dat ook in december zal gebeuren, is nog maar de vraag. De aandelen zijn gratis over te nemen, maar daar komen zo'n 8 miljoen euro schulden bij. En de huur van de tribune die Marc Coucke liet bouwen schrikt alle mogelijke investeerders af. Een hopeloze zaak?