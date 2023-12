Ex-speler van onder meer Antwerp, Lierse en Germinal Ekeren en commentator Eddy Snelders gearresteerd voor exhibitionisme

Donderslag bij een heldere hemel. Ex-voetballer en commentator Eddy Snelders moest zich dit weekend gaan verantwoorden na een klacht over zedenfeiten. De 64-jarige Snelders zou daarbij bekentenissen hebben afgelegd.

“De man is voorgeleid bij de onderzoeksrechter en onder strenge voorwaarden vrijgelaten", aldus het Antwerpse Parket over de zaak. Eddy Snelders zelf van zijn kant heeft het nieuws ook toegegeven aan zowel Het Nieuwsblad als Het Laatste Nieuws.

De 64-jarige Snelders was afgelopen weekend niet actief in het voetbal om commentaar te geven bij een of andere wedstrijd, maar moest zich op het politiebureau gaan verantwoorden na een klacht over exhibitionisme.

© photonews

De gewezen voetballer van onder meer Lierse, Antwerp, Kortrijk, Standard en Germinal Ekeren zou zichzelf meermaals hebben bevredigd in een kantoor achteraan de zaak van het bouwbedrijf van de familie Snelders in Brasschaat.

Snelders betwist aanranding en viseerde geen minderjarigen volgens advocate

Een buurvrouw betrapte hem een eerste keer in 2022 en diende later klacht in. Volgens haar gaat het over een veertigtal feiten. Dat betwist Eddy Snelders. "Mijn cliënt verleent volledige medewerking aan het onderzoek. Hij laat zich professioneel en psychologisch begeleiden. Hij betwist wel dat het om veertig feiten zou gaan", aldus advocate Sanne De Clerck in Het Laatste Nieuws.

De buurvrouw claimt dat Snelders bij een van haar vragen om ermee op te houden hardhandig zou geworden zijn en ze claimt ook dat ook de minderjarige dochter de beelden te zien moest krijgen, maar dat wil Snelders ferm tegenspreken: "Verder ontkent hij ten stelligste de aanranding en heeft op geen enkel ogenblik minderjarigen geviseerd", aldus nog De Clerck.