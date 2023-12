Fredberg houdt ook verdediger uit ex-club in de gaten: Anderlecht gaat vol voor één versterking

Jesper Fredberg heeft één groot doel deze winter: een extra verdediger. Daarvoor zijn al heel wat namen de revue gepasseerd. De Deen kan wel terugvallen op zijn netwerk en zijn ex-club Viborg.

Er werden al heel wat namen genoemd, waarvan er een paar intussen zo goed als onhaalbaar geworden zijn. Jannik Vestergaard bijvoorbeeld, die nu vast in de ploeg staat bij Leicester. Of Liam Scales, die ook bij Celtic altijd basisspeler is.

Daarnaast waren er ook nog namen van jonge verdedigers als Mihajlo Ilic (20) en de Ghanees Nathaniel Adjei (21). Die zijn nog altijd opties, maar zijn dan meer opties voor de toekomst.

Maar er is ook Nicolas Bürgy, een 28-jarige Zwitserse verdediger die bij de ex-ploeg van Jesper Fredberg speelt, Viborg. Zijn marktwaarde wordt op 750.000 euro geschat, wat niet onoverkombaar is.