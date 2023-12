Reactie Wijze les leert KV Mechelen hoe het Club Brugge toch een warm onthaal kan bezorgen: "Dat is nooit gemakkelijk"

Club Brugge een warm onthaal bezorgen in 'de Hel van Malinwa': dat is wat ze bij KV Mechelen voor ogen hebben. Makkelijk is anders, vooral aangezien het op de vorige speeldag tegen een minder hoog aangeschreven tegenstander in eigen huis amper een vuist kon maken.

Al willen ze zich in Mechelen hierdoor niet laten ontmoedigen en richten ze de blik vooruit. "Een nieuwe wedstrijd, we moeten er opnieuw vol voor gaan. Elke wedstrijd moet gespeeld worden. Als we ons niveau halen, moeten we beter kunnen doen dan tegen STVV", maakt Rob Schoofs zich sterk. Dé les die de Mechelaars moeten trekken om tegen Club toch kans te maken? Voldoende aandacht schenken aan de basiselementen, zo werpt de middenvelder op. "Alles begint bij de basis: dat is knokken voor mekaar, als team spelen." © photonews Als dat in orde zit, kan er gedacht worden aan meer offensieve productie. "Hopelijk lukt het komend weekend wel om meer kansen te creëren", uit de doorgaans solide linksachter Daam Foulon die wens. "Club Brugge ontvangen, dat is nooit gemakkelijk. Het is een goede ploeg. We moeten gewoon die match zo goed mogelijk voorbereiden."





Volg KV Mechelen - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (10/12).