Anderlecht heeft weer een groot probleem en er is geen oplossing voor: "Als jij een toverstok hebt..."

Het voetbal van Anderlecht en Standard bevatte donderdag heel wat slordigheden. Daar was ook een simpele verklaring voor: het veld van paars-wit ligt er bijzonder slecht bij.

Het probleem is er al quasi heel het seizoen. In juli en augustus regende het veel en daardoor kwam er rot in de grasmat te zitten. Het werd eerst nog opgelost door nieuw gras in te zaaien, maar dat is nu niet mogelijk.

Doordat ook Union en de Futures erop speelden, heeft het veld niet genoeg tijd gekregen om te herstellen. "Het veld is niet goed, dat kan iedereen zien", zuchtte Riemer. "Dat heeft veel redenen, maar er is momenteel geen oplossing nodig. Als jij een toverstaf hebt om gras te laten groeien in december en januari mag je gerust helpen."

Een nieuwe grasmat is ook niet aan de orde. "Je kan het momenteel niet vervangen. Dat heeft te maken met de artificiële vezels die er tussen zitten. Of ik de volgende bekermatch dan op verplaatsing wil spelen? Zeker niet! Het maakt me niet uit tegen wie, maar ik wil thuis spelen."