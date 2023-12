Club-icoon is duidelijk: "Voor mij is voetbal een afgesloten hoofdstuk"

Birger Maertens hing afgelopen zomer zijn voetbalschoenen aan de haak. Toen speelde hij bij Daring Brugge, maar ooit was hij ook een vaste waarde bij een andere ploeg uit die stad.

Zo speelde hij veertien jaar bij Club Brugge. Zes jaar in de jeugd en acht jaar bij de eerste ploeg. De clubliefde zal altijd blijven voor Maertens, die nog steeds tickets krijgt opgestuurd van de club en iedere thuiswedstrijd aanwezig is. Een carrière als trainer, of iets anders is de voetbalwereld is echter niet voor hem weggelegd.

"Voor mij is voetbal een afgesloten hoofdstuk", begon hij bij Het Nieuwsblad. "Het is mooi geweest, maar het is verleden tijd. Ik heb alles meegemaakt: hoogtepunten, maar ook mindere momenten. Zoals ik al zei, denk ik met heel veel plezier terug aan Nederland, maar het mooiste was toch mijn eerste titel met Club."

Met veel trots kijkt de verdediger terug op zijn tijd bij blauw-zwart, de club waar hij nog steeds enorm veel mooie woorden voor heeft. "Ik ben er grootgebracht en mijn ouders waren er in 1978 bij op Wembley tegen Liverpool. Ik kende niks anders dan Club Brugge."

"Dat ik Champions League heb gespeeld met blauw-zwart, vind ik nu nog altijd ongelooflijk. Alleen sta je daar op dat moment zelf onvoldoende bij stil. Soms herinneren mensen mij er nog eens aan, maar daar blijft het ook bij. Het was mooi, maar het is voorbij. Ik probeer nu te genieten van andere dingen", besluit Maertens.