Een finalist al bekend na bekerloting? En wie is de ultieme bekerploeg van het laatste decennium?

Vrijdag werd de loting voor de kwart- en halve finales van de Beker van België verricht. En meteen is duidelijk dat er al één ploeg echt goed voorstaat. Aan de ene kant wordt het moeilijker dan aan de andere kant van de tabel.

De loting van de Beker van België heeft meteen duidelijk gemaakt dat er een moeilijk pad en een makkelijker pad richting finale is. De winnaar van de match tussen KAA Gent en Club Brugge neemt het in de halve finales op tegen de winnaar van Union SG - Anderlecht.

Aan de andere kant van het firmament zijn er Oostende - RWDM en OH Leuven - Antwerp. Voor Royal Antwerp lijkt dat enigszins een vrijgeleide naar de finale van de Beker, een mogelijke kans om zichzelf op te volgen.

© photonews

De Beker van België wordt sinds 1912 gespeeld, al waren er onder meer door de wereldoorlogen ook lange periodes waarin het toernooi niet plaatsvond. Pas met de komst van Europees voetbal werd het belang van de Croky Cup belangrijker: sinds 1964 is er elk jaar een toernooi.

Ervaringsdeskundigen

Historisch gezien is en blijft Club Brugge met elf bekers uit negentien finales dé ploeg bij uitstek. Anderlecht (9), Standard (8), Genk (5), Antwerp (4) en Gent (4) volgen in de top-5. Ook Union SG won al twee keer in de Beker van België, maar dat is al meer dan een eeuw geleden.

© photonews

Maar wie is dé ploeg van pakweg de laatste tien jaar? We kijken even naar de campagnes vanaf 2013 tot 2023. We geven daarbij 1 punt voor een 16e finale (als de eersteklassers erin komen), 2 voor een achtste finale, 3 voor een kwartfinale, 4 voor een halve finale, 5 voor een finale en 6 voor een eindzege.

Bekerploeg?

Kanttekening: ploegen als Union en Antwerp speelden een (groot) deel van de voorbije tien jaar natuurlijk nog in tweede klasse, dus voor hen was het al lastiger om verder te raken. KV Mechelen werd dan weer een jaar uitgesloten van deelname.

KRC Genk won twee keer (2013 en 2021) en haalde ook nog eens de finale (2018). In totaal totaliseren ze 36 punten. Club Brugge (5 titels in de competitie) staat op 'amper' 34 punten, ondanks 1 zege en 1 finale.

© Voetbalkrant.com

KAA Gent heeft ook één zege en één verloren finale te strikken, maar op regelmaat met vele halve finales en kwartfinales komen ze wel op 37 punten uit. Vorig seizoen haalden ze beiden de kwartfinale, dus op dat gebied blijft het een puntje verschil.

We becijferen het even voor de historiche G5, Antwerp en Union SG. En dan zijn de resultaten op zich toch wel vrij duidelijk.

Gent 37

Genk 36

Club Brugge 34

Standard 31

Anderlecht 30

Antwerp 19

Union 13

De linkertabelhelft met Union, Anderlecht, Gent en Club Brugge is dus ook op dat gebied sterker bezet dan de rechtertabelhelft. Maar wie weet kunnen RWDM, Oostende of OH Leuven wel voor dé stunt zorgen, dat is de laatste jaren ook al af en toe eens voorgevallen.