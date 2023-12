Loting Croky Cup: Geweldige affiches met Slag om Vlaanderen en Brusselse derby in de kwartfinales

De 1/8e finales van de Croky Cup zijn afgewerkt. Nu blijven er nog acht ploegen over, zeven eersteklassers en één tweedeklasser met KV Oostende.

Vrijdagavond werden de kwart- en halve finales geloot. We beginnen met een enorme topper. KAA Gent zal het thuis opnemen tegen Club Brugge. We krijgen nog een geweldig affiche met Union SG-Anderlecht dat zal doorgaan in het Dudenpark. De winnaars van deze duels nemen het tegen elkaar op in de halve finale.

KV Oostende krijgt een haalbare kaart om opnieuw te stunten en ontvangt thuis RWDM. De laatste kwartfinale zal gespeeld worden op Den Dreef. Daar neemt OH Leuven het thuis op tegen Antwerp.

Zo krijgen we opnieuw erg leuke affiches om naar uit te kijken. De kwartfinales zullen op 16, 17 of 18 januari doorgaan. De heenwedstrijden van de halve finales zullen op 24 of 25 februari doorgaan. De terugwedstrijden tussen 27 en 29 februari.