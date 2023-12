Ruud Vormer zet iedereen op scherp bij Zulte Waregem: "Moet echt eens omgedraaid worden"

Zulte Waregem incasseerde woensdag een stevige tik tegen Club Brugge in de Beker van België. Maar de focus kan nu ook weer helemaal naar de competitie gaan.

De beker was voor Zulte Waregem niet echt een doel, opnieuw promoveren naar de Jupiler Pro League is dat wel. Essevee wil na de degradatie van vorig jaar zo snel mogelijk terugkeren naar het hoogste niveau.

Dit weekend wordt de laatste speeldag van de heenronde gespeeld en Zulte Waregem staat op de tweede plaats. Na het verlies van leider Beerschot bij SL16 FC blijft de achterstand van Essevee drie punten.

Thuiswedstrijden winnen

"Ach, het had ook nog speelbaar geweest, mochten zij plots zes punten voorsprong hebben gehad", stelt Ruud Vormer. Maar de Nederlander ziet ook een groot werkpunt voor zijn ploeg, namelijk de thuiswedstrijden.

Essevee won maar twee van zijn zeven thuiswedstrijden dit seizoen. "Ik weet niet wat het is, maar we moeten ook écht thuis eens punten beginnen te pakken. We krijgen altijd veel steun van onze supporters en dan is het steeds net niet."

"Het moet echt eens omgedraaid worden. Maar eerst moeten we naar Lierse." Op 15 december sluit Zulte Waregem 2023 af met een thuiswedstrijd tegen Seraing. Hopelijk met een eerste thuiszege sinds 21 oktober.