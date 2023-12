Uittocht Standard-fans verliep ook niet zonder slag of stoot: uit schrik voor zware jongens Anderlecht werden harde maatregelen gebruikt

Het werd geen leuke aftocht voor de supporters van Standard uit het Lotto Park. Rond middernacht pas mochten de bussen in colonne het stadion verlaten, onder zware escorte.

De politie had immers schrik dat een deel van de harde kern de bussen zou opwachten na wat er gebeurde in het stadion. Daar waren ook redelijk wat signalen voor. De spotters hadden de ordediensten aangeraden de Standard-fans te verzamelen en niet via de gewone route naar de autostrade te begeleiden.

Dat had heel wat voeten in de aarde. Omdat er nog steeds een aantal heethoofden niet afgekoeld waren, moest de politie traangas inzetten en dat was meteen voor iedereen hetzelfde. Het drong ook in de bussen die op de parking stonden te wachten binnen en zorgde voor heel wat overlast bij de supporters.

Uiteindelijk werden ze via Schepdaal naar de Ring begeleid. De kans is heel groot dat ze zondag trouwens niet zullen moeten terugkeren. De autoriteiten beraden zich daar vandaag over, maar eenzelfde scenario willen ze geen twee keer op vier dagen meemaken.