Union heeft zelfs in beker kampioenengeluk, Blessin heeft duidelijk een konijnenpoot

Alexander Blessin besliste voor de match tegen SK Beveren om zijn team weer helemaal overhoop te gooien. De Duitser zette zijn invallers op het veld, maar daardoor moest de fiere leider in de JPL ook lang bibberen.

Fedde Leysen stond bijvoorbeeld aan de aftrap, samen met nog heel wat jongens die weinig minuten maakten. Twee own goals in de slotfase zorgden er wel voor dat de Brusselaars naar de volgende ronde trekken. "Er waren kansen aan beide kanten en uiteindelijk maken wij twee goals, met het nodige geluk. Dat hoort erbij", aldus Leysen bij Sporza.

"Er waren veel wissels met spelers die een aantal weken niet gespeeld hadden. Dan is het weer wat inspelen op elkaar. We hielden uiteindelijk wel goed de nul en winnen hier verdiend. Met wisselen is er altijd een risico verbonden, maar de coach heeft vertrouwen in iedereen."

Niet abnormaal dus dat het allemaal wat stroever ging. "Iedereen heeft zijn ding gedaan, de ene wat beter dan de andere. De eerste 20 minuten hadden we het lastig, daarna kwamen de automatismen wel. Wij kunnen ook nog veel goede spelers inbrengen zoals Amoura en Lapoussin, dat is altijd een extra kracht."