Hugo Cuypers staat terug op: "Heb mezelf niet veel te verwijten"

Hugo Cuypers kon woensdag tegen STVV het enige doelpunt van de avond scoren. Hij zorgde er op die manier voor dat KAA Gent verder bekert.

Hugo Cuypers zat al even zonder een doelpunt. Tegen STVV scoren heeft hem zeker deugd gedaan. "Af en toe is de opeenvolging van wedstrijden wel lastig, maar in het algemeen heb ik mezelf niet veel te verwijten. Ik blijf doorwerken en dan zullen de kansen en doelpunten vanzelf komen."

KAA Gent heeft met Orban, Tissoudali en Cuypers veel kwaliteit vooraan. Zo is er iedere week wel iemand die teleurgesteld moet worden door Hein Vanhaezebrouck. In de wedstrijd tegen KRC Genk was dat Cuypers, die startte op de bank.

"Ik was liever gestart. Het is zeker niet aan mij om die beslissingen te nemen. Er is meestal wel één van ons drie die op de bank zit. Wie ben ik om er iets van te zeggen als ik het dan eens ben. Die beslissing is aan de coach", besluit Cuypers.