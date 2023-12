STVV zag één speler het feest verpesten: "Hij zei tegen mij: 'We gaan niet scoren'"

STVV en OH Leuven deelden zaterdagavond de punten. De Truienaars speelden een goede wedstrijd, maar kregen de bal maar niet voorbij een ijzersterke Tobe Leysen.

Door het puntenverlies van Cercle Brugge kon STVV dichter bij de top zes sluipen. "Ja dat was ons doel", geeft Abou Koita aan. "We wisten op voorhand dat we moesten winnen om vooruit te kunnen kijken."

Koita zag ieder schot dat hij trapte aangeraakt worden door Leysen. "Nu moeten we volgende keer terug hetzelfde doen en dan de komende wedstrijd terug winnen. Hopelijk staat er dan niet weer zo'n keeper in doel."

Het begon uiteindelijk ook in de hoofden te spelen. "Na die laatste trap zei Eric (Bocat n.v.d.r.) tegen mij: 'Abou, we gaan niet scoren'. Ja hij had zijn dagje... Frustrerend hé."