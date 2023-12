Absolute rampweek dreigt voor Manchester United, maar: 'Zelfs bij uitschakeling én nederlaag in dé rivalenstrijd kan ten Hag niet ontslagen worden'

Manchester United kreeg afgelopen weekend in het eigen Old Trafford een 0-3-pandoering van AFC Bournemouth. Met wedstrijden tegen Bayern München en Liverpool FC op het programma dreigt een dramatische week. Al moet Erik ten Hag niet voor zijn baan vrezen. En dat heeft een opvallende reden.

Manchester United moét dinsdag winnen van Bayern München om uitschakeling in de Champions League te vermijden - en dan nog zijn The Red Devils afhankelijk van andere resultaten - terwijl zondag The Hate Game op het veld van Liverpool FC op het programma staat.

Oei, Erik ten Hag? Dat is de logische redenering, maar die denkwijze houdt géén steek. De Engelse kranten zijn het er unaniem over eens: de Nederlander is ook in het geval van twee nieuwe nederlagen nog steeds manager van Manchester United. En dat heeft eigenlijk niets met het sportieve aspect te maken.

Sir Jim Radcliffe staat namelijk op het punt om een kwart van de aandelen van Manchester United in het bezit te krijgen. Tot het punt dat de Engelse miljardair zijn intrede maakt in The Theatre of Dreams zullen er geen grote sportieve beslissingen genomen worden.

Géén beslissingen, géén leiding

Met andere woorden: ten Hag heeft minstens tot de jaarwisseling - en misschien zelfs langer - de tijd om de trein op de rails te krijgen. Al is er ook een kanttekening. Momenteel is er niemand op Old Trafford die de komende wintermercato aan het voorbereiden is. En laat Manchester United echt wel nood hebben aan versterking...