De lat ligt voor Fredberg héél hoog: Anderlecht wil in januari uithalen op transfermarkt en mikt daarvoor op Europese topclubs

Jesper Fredberg heeft een héél duidelijke taak in januari. RSC Anderlecht wil er absoluut een extra centrale verdediger bij. En het is nu al duidelijk bij welke categorie van clubs paars-wit wil gaan aankloppen.

Jan Vertonghen en Zeno Debast behoren dan wel tot dé topverdedigers van de Jupiler Pro League, maar RSC Anderlecht heeft simpelweg géén volwaardige alternatieven voor het duo. In januari zal er dus (zo goed als) zeker een verdedigende aanwinst worden voorgesteld in het Lotto Park.

Maar ook het profiel van die speler is gekend. Een jong talent of een speler zonder matchritme zal het niét worden. Nochtans is dat de spelersvijver waaruit Anderlecht de voorbije zomermercato gevist heeft. Enig probleem: middenin het seizoen - en met het oog op de titelstrijd - is een aanpassingsperiode geen optie.

Fredberg bekijkt momenteel enkele profielen die momenteel onder contract liggen bij de Europese (sub)toppers, maar door omstandigheden geen basisplaats hebben. Let wel: deze spelers krijgen wekelijks hun minuten, maar spelen een tweede viool.

Héél harde concurrentiestrijd op komst

Zo'n profielen zijn niet alleen duur, maar een speler van die orde heeft geen zin om in Brussel op eenzelfde bank te gaan zitten. De concurrentiestrijd in de paars-witte verdediging zal in 2024 met geslepen messen gevoerd worden. Al was dit in het Anderlecht van pakweg tien jaar geleden niet anders...