Wie kent Kara Mbodj nog? Voormalige sterkhouder van Anderlecht én Genk strijkt plots neer bij... Union

Kara Mbodj is neergestreken in België. De voormalige sterkhouder van onder meer KRC Genk en RSC Anderlecht draagt dezer dagen het plunje van... Union SG.

Voor de duidelijkheid: het gaat om het trainingsplunje van Union SG. Kara Mbodj onderhoudt namelijk de conditie met de U23 van les Unionistes.

Een contract zit er voorlopig echter niet in. Dat weet La Dernière Heure. Het gaat momenteel louter om een vriendendienst voor de 34-jarige Senegalees.

Héél lang op zoek

Kara is clubloos sinds zijn contract bij het Qatarese Al-Sailiya SC werd ontbonden in oktober 2022. Met andere woorden: de verdediger is al meer dan een jaar op zoek naar een nieuwe uitdaging.