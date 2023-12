Dit is de echte reden waarom Vreven ontslagen werd bij KV Oostende

Stijn Vreven heeft het geen half jaar uitgehouden als coach van KV Oostende. Hij kon er in 15 matchen drie keer winnen, zes keer gelijkspelen en verloor ook zes matchen. Maar de resultaten waren niet het belangrijkste argument om hem te laten gaan.

De nederlaag tegen Beveren was niet de druppel, wel het spelniveau. "Vooraf hadden we niet bepaald dat een nieuwe nederlaag tot een ontslag zou leiden. Na de non-prestatie tegen Lierse en de goede prestatie tegen Genk wilden we weten of we nu eindelijk aan een goede reeks konden beginnen", aldus sportief directeur Nils Vanneste bij Het Nieuwsblad. "De prestatie tegen Beveren was echter niet goed."

KVO speelde geen herkenbaar voetbal meer en dat was de grootste reden. "Tegen Francs Borains en in Waregem wonnen we wel, maar toen was het ook niet goed. Tegen Club NXT speelden we evenmin top. Supporters wezen me er na de match op Dender al op dat ze dit KVO niet gewoon waren."

"Op den duur voelde je dat het op geraakte. Onze huisstijl met voetbal aan hoge intensiteit was verdwenen. We zagen stressvoetbal en wonnen slechts één thuismatch in competitie. De spelersgroep heeft KV aan een resetknop”, besluit Vanneste.