Hein Vanhaezebrouck legt uit waarom hij in héél drukke periode zo laat wisselde

KAA Gent heeft met ook de poulefase van de Conference League een heel druk programma dezer weken. Toch wachtte Hein Vanhaezebrouck heel lang voor hij aan het wisselen sloeg tegen RWDM. Met een duidelijke reden.

Kums, Hong en Orban out, Gerkens, Gandelman en Tissoudali in. De enige wissels van Hein Vanhaezebrouck in de nochtans makkelijke overwinning tegen RWDM. En bovendien 'pas' in minuut 77 van de wedstrijd.

Tarik Tissoudali scoorde, ook de andere invallers zorgden meteen voor een nieuwe elan. "In het eerste deel van de tweede helft waren we te slap gestart. Het heeft tot de wissels geduurd om opnieuw energie in de ploeg te krijgen, met niet toevallig ook kansen."

Overwinning die bijdraagt aan het vertrouwen volgens Vanhaezebrouck

Maar toch: het leek een beetje vreemd dat er in zo'n drukke periode pas een kwartier voor tijd werd gewisseld. Maar dat heeft een duidelijke reden: "Gandelman en Gerkens hadden veel minuten gemaakt de voorbije weken, dus ik wilde ze ook niet te vroeg brengen. Misschien waren ze niet helemaal hersteld."

"En je hoopt bovendien dat de gasten die op het veld staan er nog iets van gaan maken. We hebben geduld gehad, maar het kwam er niet van. Het middenveld was niet meer aanwezig. Iets vroeger wisselen had gekund, maar dat zijn keuzes die je maakt. Deze overwinning draagt alleen maar bij aan het vertrouwen dat we al een heel seizoen hebben."