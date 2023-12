Leeft de man op een andere planeet? Dit is de wansmakelijke reactie van (ex-)Ankaragücü-voorzitter na klappen aan scheidsrechter

De Turkse voetbalcompetities liggen stil nadat Faruk Koca en enkele leden van de sportieve staf van MKE Ankaragücü gisterenavond na de wedstrijd tegen Caykur Rizespor de scheidsrechter van dienst in het ziekenhuis hebben geslagen. Ook de voorzitter reageert.

Of beter gezegd: de ex-voorzitter van MKE Ankaragücü. Faruk Koca nam vandaag immers ontslag als voorzitter van de Turkse eersteklasser. Lees: hij had geen andere keuze na zijn schandalige actie van gisterenavond.



Koca werd onmiddellijk aangehouden en heeft zelf een opmerkelijke versie van de feiten. "Het incident is ontstaan door de foute beslissingen en provocerende gedrag van de scheidsrechter. Mijn doel was om verbaal op zijn acties te reageren en in zijn gezicht te spugen."

"Ik heb hem inderdaad een klap gegeven", gaat de voormalige voorzitter verder. "Maar die klap kan onmogelijk een breuk veroorzaakt hebben. De scheidsrechter bleef nog tien seconden recht staan vooraleer hij tegen de grond ging."

Reactie van scheidsrechter



Met andere woorden: Koca heeft een heel andere kijk op de zaken dan... de rest van de (voetbal)wereld. Ook Halil Umut reageerde van op zijn ziekenhuisbed al op het incident.