Turkse scheidsrechter reageert van op ziekenhuisbed op aanslag en spreekt zelfs van doodsbedreigingen aan zijn adres

De voetbalwereld is geschokt door de gebeurtenissen in Turkije. Halil Umut werd na het laatste fluitsignaal in het ziekenhuis geslagen. De scheidsrechter doet nu ook zelf zijn verhaal.

We moeten het relaas van het verhaal hier niet meer neerpennen. Voor de mensen die de voorbije uren onder een steen hebben gelegen: via DEZE LINK kan je het oorspronkelijke artikel - inclusief videomateriaal - nog een keer nalezen. Ondertussen heeft ook Halil Umut zelf van op zijn ziekenhuisbed zijn verhaal gedaan. "Faruk Koca (voorzitter van MKE Ankaragücü, nvdr.) sloeg me recht onder het linkeroog. Op die manier ben ik op de grond terechtgekomen. Vervolgens volgden er nog diverse trappen op mijn lichaam en in mijn gezicht." Faruk Koca liet me heel duidelijk verstaan dat hij me wil doden "Koca richtte zich tijdens zijn aanval zelfs aan mij persoonlijk", besluit de scheidsrechter. "Hij liet me heel duidelijk verstaan dat hij me wil doden. Ik ben nog steeds geschokt door de gebeurtenissen. Sport gaat over kameraadschap. Geweld mag nooit toegelaten worden in het voetbal."