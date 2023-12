Pro League maakt data bekend: seizoen 2024-2025 start op zelfde dag als Olympische Spelen en dan beginnen de play-offs

Op vrijdag 26 juli 2024 gaat het nieuwe seizoen (2024/25) van de Jupiler Pro League van start. Dat heeft de Pro League, de belangenvereniging van de Belgische profclubs, dinsdag gemeld. De reguliere competitie duurt opnieuw dertig speeldagen en loopt tot en met zondag 16 maart 2025.

Twee weken later beginnen de play-offs. Uiterlijk op zondag 25 mei 2025 kennen we de nieuwe landskampioen. De Supercup tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is de eerste voetbalafspraak in het weekend van 19 juli 2024.

De eerste bal in de Jupiler Pro League rolt in het weekend van 26 juli 2024, zo'n twee weken na de EK-finale in Berlijn en de dag waarop in Parijs de Olympische Spelen van start gaan.

De competitieformule in het seizoen 2024/25 wijzigt niet. In het weekend van 14, 15 en 16 maart 2025 zit de reguliere competitie erop en is bekend welke zes teams voor de landstitel strijden, welke zes ploegen spelen voor een laatste Europees ticket en welke vier clubs om het behoud in de Jupiler Pro League bikkelen. De play-offs starten op 28 maart 2025 en duren tot zondag 25 mei 2025.

De finale van de Beker van België is voorzien op donderdag 1 mei 2025. De Challenger Pro League (tweede klasse) start in het weekend van 16 augustus 2024.

De kalender voor de Lotto Super League (eerste klasse vrouwen) lost de Pro League in januari, zodra de interlandperiodes vastliggen.