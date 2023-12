Twijfel bij 'Mister Popular' van de Bosuil: Antwerp staat er wel niet weigerachtig tegenover

Ritchie De Laet is sinds zijn terugkeer naar België een echt icoon geworden van Antwerp FC. De verdediger geeft telkens alles als hij op het veld staat. Maar eind dit seizoen loopt zijn contract af en de 35-jarige is er nog niet helemaal uit of hij nog door wil.

Volgens HLN twijfelt de routinier. Hij is enorm populair op de Bosuil, maar de jaren beginnen natuurlijk te wegen. Hij staat nog elke match met plezier op het veld, maar kan hij het nog opbrengen elke week 100 procent te geven. Dat is zijn speelstijl en voor minder doet hij het niet. Maar als hij dat voor zichzelf uitmaakt en beslist om door te gaan, zijn ze bij Antwerp geneigd om hem een nieuw contract te geven voor één seizoen. Ook omdat ze nog plannen hebben met hem na zijn carrière, zoals met Faris Haroun, die jeugdtrainer werd. De Laet is altijd een echte Antwerp-supporter geweest, ook toen hij in het buitenland speelde. Met zijn transfer naar The Great Old kwam zijn grootste droom uit. En diep in zichzelf weet hij ook dat hij nog wel een jaartje mee kan.





