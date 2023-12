Antwerp-jeugd geeft niet het goede voorbeeld in de Youth League

Antwerp zal straks zijn laatste Champions League-duel spelen van het seizoen. FC Barcelona komt op bezoek in de Bosuil.

Voor Antwerp zal de wedstrijd beslissen of de club het kampioenenbal met 0 op 18 verlaat of niet. De U19 van de Great Old speelde ook zijn laatste wedstrijd in de Youth League.

De Antwerp-jeugd kon alweer niet winnen van Barcelona. Het werd 0-3 voor de bezoekers. Hugo Alba, Daniel Rodriguez en invaller Juan Hernandez zorgden voor de Spaanse doelpunten.

Zo pakken de beloften van Antwerp 0 op 18 in de Youth League. Ze eindigen meteen ook laatst in hun groep. Nu blijft het even afwachten of de A-ploeg straks zijn CL-campagne op dezelfde manier af zal sluiten, of er punten gepakt worden.