Rik De Mil bewees het al bij Club Brugge: dit is wat hij eerst zal aanpakken én dat kan hij als de beste

Westerlo meent dat Rik De Mil de juiste man op de juiste plaats is om hen in 1A te houden én om de ploeg structureel op de poten te krijgen. Daar zouden ze wel eens gelijk in kunnen krijgen, want dat is exact waar hij bij Club Brugge om geroemd werd.

Westerlo heeft op dit moment een jonge groep. Er werd in de transfermercato ingezet op tieners en prille twintigers. Een business model dat velen er willen doordrijven: een meerwaarde creëren op jong talent. Maar zoals Anderlecht tot scha en schande ondervond: dat jong talent moet omringd worden door ervaring.

Vertrouwen installeren

Met Bolat, Neustädter en Van Eenoo is die wel aanwezig, maar dé gids die hen moest loodsen sukkelt al een heel seizoen van de ene kleine blessure in de andere. Nacer Chadli moest immers de belangrijkste speler worden op het veld, maar is nog nooit helemaal fit geweest. Van Eenoo is dan weer een bankzitter geworden. En zelfs Neustädter verloor zijn basisplaats onder Jonas De Roeck.

Dan blijft er nog weinig over om je ploeg te leiden. De Mil is een fan van een vast elftal, waar een mindere prestatie niet meteen betekent dat je de volgende match op de bank zit. Hij is een man die vertrouwen geeft en tussen de spelers staat. Dat is ook wat dit Westerlo momenteel nodig heeft.

Een man die eens een schouderklopje hier en een luisterend oor daar uitdeelt. Want zijn eerste werk is hetzelfde als wat hij vorig seizoen als ad interim bij Club deed: een organisatie neerzetten. Als je gemiddeld twee doelpunten tegen krijgt - het derde meeste in de JPL - dan wordt het moeilijk om matchen te winnen.

Organisatie neerzetten

Zeker als je topscorer de verdedigende middenvelder is. Nicolas Madsen scoorde al zes keer, de drie spitsen gezamelijk 11 keer. Goed voor 17 van de 23 goals dus. Het gevaar komt niet van alle kanten bij de Kemphanen. De nul houden wordt des te belangrijker.

En dat kan De Mil dus. In de zes matchen in de reguliere competitie die hij vorig seizoen bij Club coachte, incasseerde blauw-zwart... 1 goal. Het hoeft momenteel ook allemaal niet mooi te zijn, maar iedereen moet aan hetzelfde zeel trekken.

Een groep creëren die voor elkaar door het vuur wil gaan. Maar daarvoor moet hij ook een kleinere kern selecteren, want met 30 man op training... dat is quasi onmogelijk. En iedereen denkt door de mindere resultaten te moeten spelen. Nu dus eerst ook wat knopen doorhakken.