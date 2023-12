🎥 Anderlecht deelt hilarische beelden uit fitness: Iemand heeft blijkbaar geen zin

De boog kan niet altijd gespannen staan. Dat was ook het geval in de fitness bij RSC Anderlecht.

RSC Anderlecht is een mooi parcours aan het afleggen in de Jupiler Pro League. Na het kwakkelseizoen van vorig jaar, toen de club pas als elfde eindigde, loopt het ondertussen veel beter.

Trainer Brian Riemer is er in geslaagd de ploeg naar de tweede plaats in de rangschikking te loodsen. Dat heeft hij voor een groot stuk ook te danken aan de vele transfers die er tijdens de zomermercato kwamen.

Eén van hen is Alexis Flips. Zeno Debast draaide beelden van zijn ploegmakker in de fitness. Daar mag er ook al eens gelachen worden, als je ziet dat Flips zich in de kast probeert te verstoppen.

“Alexis Flips doet overduidelijk niet graag aan fitness”, schrijft RSC Anderlecht bij de beelden op Twitter. Je kan de video hieronder bekijken.