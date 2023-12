Deila verklaart waarom Zinckernagel nog steeds in de basis staat

Voor veel fans is het onbegrijpelijk dat Ronny Deila blijft vasthouden aan Philip Zinckernagel op links. Ze zien de meerwaarde van de Deen niet, die ook volgens de journalisten niet echt aan de norm voldoet de laatste maanden. Deila ziet dat anders...

Deila legde het gisteren uit op zijn persconferentie. "Philip speelt wél goed. Voetbal draait om aanvallen en verdedigen, en dat doet hij goed. Als je een coach bent, is het misschien makkelijker om deze keuze te snappen", zei hij aan Het Nieuwsblad.

"Het gaat om winnen en balans, dan heb je verschillende profielen nodig. Philip is een belangrijke, polyvalente speler. Hij is slim, kan veel posities aan, zorgt voor evenwicht. Voorts biedt hij altijd energie en is hij een leider. Nogmaals: hij is een belangrijke speler voor het team."

Maar toch zou iedereen liever Antonio Nusa zien, die terug is van zijn blessure. “We moeten voorzichtig zijn met Antonio”, zei Deila. “Momenteel kan hij nog geen drie keer negentig minuten in één week aan, maar als hij honderd procent is, weten we allemaal wat hij kan brengen. Dit eindejaar zullen we goede dingen van hem zien."