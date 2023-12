Opluchting nu de 0 is weggeveegd? "Hadden 7 punten kunnen hebben", vindt Van Bommel

Het leek voor Antwerp niet te zullen lukken om een 0/18 te vermijden in de groepsfase van de Champions League. Maar uitgerekend tegen Barcelona pakte de Great Old de volle buit.

Antwerp trok tegen Barcelona meteen naar voor, met de steun van het publiek in de rug. "Een hoge intensiteit in combinatie met dit stadion, dat werkt dubbel en aanstekelijk", vertelde Mark Van Bommel op de persconferentie achteraf.

Door de mindere vorm van Barcelona was het nu wellicht het moment om de Catalanen te treffen. "Maar slecht waren ze niet", wuifde Van Bommel de kritiek meteen weg. "Ze waren heel dominant maar onze organisatie stond enorm goed."

"Het is heel mooi dat we nu de punten pakken want het was deze campagne vaker net niet, vooral thuis met een voorsprong aan de rust tegen Porto en Shakhtar. Als je het heel positief bekijkt, hadden we misschien wel 7 punten kunnen hebben", aldus Van Bommel.

Het werden er echter geen 7, wel 3. En 3 heel mooie punten. "Een typische Bosuilavond zeiden ze tegen mij", ging Van Bommel verder. "In de eerste campagne ooit voor de club hebben we het goed gedaan", besloot de Nederlander.