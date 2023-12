Vermeeren dankt prestatie in de Champions League aan mama's goede raad

Een mens zou het bijna vergeten maar Arhtur Vermeeren is nog steeds maar 18 jaar. De volwassenheid in zijn spel doet echter anders vermoeden.

Met een doelpunt in de tweede minuut liet Arthur Vermeeren de Bosuil een eerste keer daveren in de 3-2 overwinning tegen Barcelona. "Door teamspirit en vechtlust hebben we de match over de streep getrokken", vertelde Vermeeren achteraf.

Het doelpunt van Vermeeren werd teniet gedaan door Ferran Torres die een counter van Barcelona afronde. Die kwam er nadat Vermeeren een terugkerende bal van een corner niet onder controle kreeg. "Toen moest ik wel even aan de partij tegen Porto denken. Toen zorgde mijn balverlies voor een doelpunt", herinnerde hij zich.

Gouden raad

Maar goede raad hielp Vermeeren erdoorheen: "Vlak voor ik naar de match vertrok had mijn mama gezegd om te blijven vechten. Dus in plaats van het hoofd naar beneden te laten zakken, heb ik het hoog gehouden. Daar heb ik aan gedacht en daardoor ben ik een hele wedstrijd blijven vechten", was de mooie verklaring van Vermeeren.

Het lijkt wel vast te staan dat er een grote carrière op hem staat te wachten maar zelf blijft de youngster er enorm rustig onder. "Ik sta er heel weinig bij stil. Later zal ik erop kunnen terugkijken en genieten. Ik laat me nu zien in Europa maar probeer vooral altijd mijn best te doen, of dat nu in Europa is of in de beker."