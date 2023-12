🎥 Wie van de drie kies jij? FIFA maakt genomineerden Puskas Award bekend

Wereldvoetbalbond FIFA heeft drie genomineerden bekendgemaakt voor de Puskas Awa rd. Dat is de trofee voor het mooiste doelpunt van het jaar.

De Paraguayaan Julio Enciso, de Braziliaan Guilherme Madruga en de Portugees Nuno Santos zijn de drie supergenomineerden voor de Puskas Award. De Award wordt uitgereikt tijdens een gala-avond op de The Best FIFA Football Awards op 15 januari 2024.

Enciso scoorde tegen Man City in de Premier League met een bal in de kruising. Madruga scoorde in de Braziliaanse tweede klasse met een omhaal van buiten de zestien. Santos scoorde dan weer met een rabona.

De video’s met de doelpunten kun je bekijken via deze link op de website van FIFA.