'Club Brugge verandert het geweer opnieuw van schouder en gaat dan toch miljoenen uitgeven deze winter'

Club Brugge wil er in 2024 staan in de Jupiler Pro League. Maar het is zeker nog niet aan de nieuwe aardappelen. Het verandert ook het geweer eens van schouder.

Club Brugge gaf vorige week nog aan dat het met Ferran Jutgla en Igor Thiago alsnog genoeg had deze winter als het gaat over al dan niet versterken in de aanval. Maar opportuniteiten willen ze toch niet uit de weg gaan.

En in die hoedanigheid hebben ze nu volgens Braziliaanse media toch een nieuwe aanwinst op het oog. Felipe Augusto zou namelijk op de radar staan van blauw-zwart. Hij zou wel ettellijke miljoenen moeten kosten aan Club Brugge.

3 miljoen euro voor 80% op Felipe Augusto

Corinthians zou voor hem niet minder dan drie miljoen euro willen vangen en dat zou mogelijk wel spek zijn naar de bek van Club Brugge. Corinthians zou bij die deal ook nog eens 20% van de rechten in handen houden op de speler.

Of het deze winter tot een deal komt, is nog niet geweten. De komende weken zullen we mogen meer te weten komen over de zaak.