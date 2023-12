Collega-Rode Duivel streng: "Courtois moet gewoon zijn excuses aanbieden"

De hetze tussen Thibaut Courtois en Domenico Tedesco heeft de voorbije maanden al voor veel pagina's in de kranten gezorgd. De vraag is: gaat het stoppen en wat met het EK 2024 in Duitsland? Ook Thomas Meunier roert zich in de debatten.

Momenteel is Thibaut Courtois nog steeds zwaar geblesseerd aan de knie, maar wat als zijn revalidatie voorspoedig verloopt? Dan is onze nummer 1 in principe nog steeds een absolute topdoelman - bij de top-3 van de wereld zelfs.

En dus kunnen we hem in Duitsland zeker gebruiken. Rest de vraag: wanneer worden de plooien met bondscoach Domenico Tedesco platgestreken? In juni was er een hetze, omdat Courtois geen kapitein mocht zijn. En daarna gingen de poppen aan het dansen.

Excuses aanbieden en mee naar het EK in Duitsland

Tot op heden is er nog geen definitieve oplossing gevonden. Wanneer volgt er een gesprek en wat gaat er dan gezegd worden? Als het van Thomas Meunier afhangt, dan is het duidelijk. "Courtois moet gewoon zijn excuses aanbieden, that's it", is hij helder bij VTM.

"We moeten naar het EK met onze beste spelers, onze beste elementen. Dus ook met Courtois", is Meunier duidelijk. Zelf is hij ook klaar om de strijd aan te gaan.