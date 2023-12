Dit was het mentale breekpunt van Antwerp in de Champions League: "Stel je voor..."

Royal Antwerp FC verliet de Champions League met drie punten. De campagne werd afgesloten met een stuntzege tegen FC Barcelona.

Het avontuur in de Champions League van The Great Old zit erop. Uiteindelijk werd het een verhaal van ervaring opdoen, al zat er ook volgens analist Patrick Goots wel wat meer in dan die ene overwinning.

“Ik vind niet dat er iemand zwaar door de mand is gevallen. Wel zijn bepaalde spelers op hun limieten gebotst”, zegt hij in Gazet van Antwerpen. “Dat is geen schande. Barcelona, Porto en Shakhtar beschikken nu eenmaal over meer technische bagage. En tóch werd Antwerp, op de heenwedstrijd in Barcelona en de tweede helft thuis tegen Porto na, nooit weggespeeld. Antwerp had de Champions League evenzeer met vijf à zes punten kunnen verlaten.”

Voor het mentale breekpunt van de campagne moet Goots niet lang nadenken. “Dan denk ik toch terug aan die penaltymisser van Alderweireld tegen Shakhtar Donetsk, op de tweede speeldag”, gaat Goots verder.

“Dat Toby trapte, had toen jammer genoeg een reden. Janssen had voordien in de Belgische competitie twee strafschoppen gemist tegen RWDM. Stel dat die ballen er waren ingegaan, dan had Toby volgens mij wel gescoord tegen Shakhtar. Of dan had Janssen gewoon zelf getrapt.”

Dat punt had Antwerp heel veel deugd kunnen doen en volgens Goots was de poulefase dan anders gelopen.