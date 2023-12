KV Mechelen-coach Besnik Hasi trekt aan de alarmbel

KV Mechelen zal zondag op bezoek gaan bij Union SG. Een paar dagen later krijgt de club alweer Standard over de vloer.

Zo volgen de wedstrijden elkaar wel heel erg snel op. Dat weet ook Besnik Hasi. "Ik begrijp dat we nu zondag tegen Union spelen na hun Europese match, maar waarom in godsnaam spelen we woensdag al tegen Standard?"

Volgens de KVM-coach is dat helemaal niet nodig. "We kunnen donderdag spelen, we kunnen vrijdag spelen. Ik kijk daar wat egoïstisch naar, vanuit het standpunt van mijn ploeg, maar we kunnen gerust één of twee dagen later spelen. Ik weet niet waarom ze dat programma zo hebben samengesteld, maar ze zullen wel hun redenen hebben."

Hasi trekt zo aan de alarmbel. De coach beweert zelfs dat hij op deze manier niet kan laten voetballen zoals hij het wil. "Het is bijna onmogelijk om momenteel het voetbal te brengen dat ik op termijn voor ogen heb, omdat we met langdurig geblesseerden zitten en onze ploeg uit balans is."