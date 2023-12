Pro League maakt bekend wanneer kwartfinales Croky Cup zijn en waar je ze kunt bekijken

'Na overleg met de lokale overheden, de clubs en de rechtenhouders heeft de kalendermanager vrijdag de exacte speelmomenten vastgelegd voor de kwartfinales van de Croky Cup. Drie van de vier wedstrijden kan je live bekijken op tv', klinkt het bij de Pro League.

Op dinsdag 16 januari zullen KAA Gent en Club Brugge de kwartfinales openen. De wedstrijd gaat door 20u45 in Gent. Sporza en RTL zullen het duel op televisie uitzenden.

Woensdag 17 januari volgen de andere drie wedstrijden. OH Leuven speelt om 18u45 tegen Antwerp. VTM zal deze pot uitzenden. Om 20u00 neemt KV Oostende het op tegen RWDM. Deze wedstrijd werd door de rechtenhouders 'niet geselecteerd' en wordt dus niet uitgezonden op TV.

Om 20u30 trappen Union en Anderlecht de Brusselse derby op gang. Hier zullen VTM en RTL de uitzending van doen. De Pro League liet ook weten dat het speelschema van de beker geen impact zal hebben op de kalenders van de JPL en CPL.

šŸ—“ļøšŸšØ



The #CrokyCup quarter-finals schedule has been updated pic.twitter.com/yoBKq2NYm8