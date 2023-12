Sensatie bij Antwerp dankt andere trainer dan Van Bommel uit de Jupiler Pro League

Met Chidera Ejuke loopt er de laatste tijd een nieuwe revelatie rond bij Antwerp. Tegen FC Barcelona stond hij in het basiselftal en hielp zijn ploeg mee aan de zege.

In 2017 kwam Ejuke terecht bij het Noorse Valerenga, waar niemand minder dan Ronny Deila, momenteel aan de slag bij Club Brugge, hem onder zijn hoede nam.

“Deila was heel belangrijk voor mij”, zegt Ejuke aan Het Nieuwsblad. “Hij geloofde in mij en gaf me de tijd om te groeien. Hij deed me de koude en de sneeuw vergeten. Toen we onlangs op Club speelden, heb ik helaas niet de kans gekregen om hem te spreken, het was iets te hectisch. Hopelijk komt het er volgende keer wél van.”

In 2019 belandde hij bij Heerenveen, waardoor ook Marc Overmars, toen nog aan de slag bij Ajax Amsterdam, hem leerde kennen. Hij trok echter naar Rusland, maar door de oorlog was dat verhaal snel voorbij. “Heel triest, zeker voor de mensen ginder, maar ik heb geen spijt van die stap. CSKA is een mooie club, Moskou een mooie stad”, klinkt het nog.