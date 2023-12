Minister Ben Weyts onthult zijn grote droom om profvoetballer te worden bij deze Belgische topclub

Ben Weyts (N-VA) is een politicus die wel heel veel in het nieuws is gekomen de laatste tijd met zijn uitspraken en voorstellen. De Minister van onder meer Onderwijs en Sport gaf in een interview met La Dernière Heure aan wat zijn grote droom ooit was.

Ben Weyts is een man die geen blad voor de mond neemt. Hij wordt daar ook op sociale media hard over aangepakt, maar laat zich dat niet aan het hart komen. Hij wordt door zijn Waalse concullega's zelfs Ben Laden genoemd. "Fysiek gezien is het niet erg relevant (lacht). Het is een humoristische bijnaam die is ontstaan door mijn starheid tijdens onderhandelingen. Overigens ben ik klaar voor de onderhandelingen van volgend jaar", liet hij al weten. Maar wat is zijn droom? "Mijn droom? Professioneel voetballer bij Anderlecht (gelach). Vorig jaar had dat nog mogelijk kunnen zijn. Maar nu niet meer, omdat ze een uitstekend team hebben."