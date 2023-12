Boeckx over collega's: "Dacht dat Proto een Waalse eikel ging zijn" en "Die doelman was te achterlijk om ..."

Frank Boeckx heeft er een rijke carrière opzitten als doelman. En in die hoedanigheid heeft hij heel wat collega-keepers gekend. De ene maakte daarbij een betere indruk dan de andere op de legende.

"Vrienden zijn met een concurrent voor je plaats? Dat kan", aldus Frank Boeckx in de podcast vier-nul. "Als doelman ben je vaak ook een kleine familie binnen een grote familie. We trainen samen en als er een keeper niet in de groep past, dan krijg je slechte trainingen."

"Ik heb dat ook gehad, dat er iemand vanop zes meter ballen in de winkelhaak trapte. Dan ben je te achterlijk om te begrijpen dat je goed moet trainen om goede wedstrijden te kunnen spelen. Ik ga niet zeggen wie het was."

Silvio Proto een vriend voor het leven

Maar het kan ook goed lopen dus: "Van Silvio Proto had ik vooraf een idee dat hij een uitgesproken figuur was, dat het een Waalse eikel was. Maar hij was echt een fantastisch persoon, een crème van een mens en altijd supervriendelijk."

"Hij kon soms zijn emoties op het veld moeilijk bedwingen, maar tijdens de week was hij heel relax en was het heel leuk om samen te trainen", aldus nog Boeckx over de goede relatie met Proto. "Hij werd een vriend voor het leven."