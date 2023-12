Deinze klampt aan à la Essevee, Lommel duwt Lierse diep in het moeras

In de Challenger Pro League was er meer dan alleen Beerschot op zodnag. Later op de dag waren er namelijk nog twee belangrijke en pittige wedstrijden om het jaar 2023 mee af te sluiten.

Deinze speelde tegen de beloften van Standard en dat leverde een pittig duel op. Via Ghalidi waren de Luikenaars erg snel op voorsprong gekomen in de Dakota Arena. En daarna probeerden ze die voorsprong met man en macht te verdedigen. Anne zorgde meteen na de koffie voor de gelijkmaker, maar Deinze leek op weg naar puntenverlies. Tot Hendrickx in de 93e minuut alsnog voor de 2-1 zorgde en Deinze zo net als Essevee in het slot drie punten pakte. Het komt meteen ook tot op drie punten van de leiders Beerschot en Zulte Waregem. Lommel haalt uit tegen Lierse Lommel pakte dan weer stevig uit tegen Lierse. Dankzij Schoofs, Vancsa en Karim was het bij de rust al 3-0 voor de Limburgers. Daar herstelde Lierse nooit meer van, waardoor ook Lommel weer wat opschuift in de stand en ook nog zijn woordje wil meespelen. Lierse staat amper elfde en moet eerder naar beneden beginnen kijken.