Heel KAA Gent zegt hetzelfde over penaltyfout op Cuypers, ook burgemeester mengt zich

KAA Gent heeft met 2-0 verloren op het veld van Club Brugge. Opnieuw waren de scheidsrechter en de VAR kop van Jut.

Al na vijf minuten ging Cuypers neer in de zestien na een trekfout van Mechele in de zestien. Heel Gent schreeuwde om een penalty, maar die kwam er niet. Scheidsrechter Lardot en de VAR vonden het te licht.

Bij Gent waren ze achteraf uiteraard niet tevreden. "Ik zie twee spelers in diagonale richting lopen en elkaar kruisen. Op het moment dat Hugo wil afdrukken, wordt hij vastgehouden. Dat heeft automatisch effect op de trapbeweging", vindt trainer Hein Vanhaezebrouck.

De Gent-trainer vond het dan ook duidelijk penalty. Ook voor Julien De Sart was het een penalty. "Er was ook vroeg in de wedstrijd die discutabele fase, dat kan het wedstrijdverloop veranderen", zei hij achteraf.

Boze burgemeester

Ook hoofdrolspeler Hugo Cuypers zelf was het duidelijk een penalty. "Als de scheidsrechter hem meteen geeft, dan komt de VAR nooit tussen. Het is nu zo en uiteindelijk kunnen we er ook weinig aan doen."

Ook Gents burgemeester Mathias De Clercq liet van zich horen over de penaltyfase. "Altijd hetzelfde op Brugge. Vorig jaar Buchanan op Gift (Orban, nvdr.), vandaag opnieuw de VAR."

Buchanan deelde vorig jaar een elleboog uit aan Orban, maar kreeg geen rood. Vanhaezebrouck noemde dat toen "het failliet van de VAR". Een seizoen later zorgt die dus weer voor discussie.