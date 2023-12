Hein Vanhaezebrouck houdt zich niet in en deelt stevige sneer uit richting Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck gaf al zijn mening over de scheidsrechterlijke beslissingen in Club-Gent. Hij deelde ook nog een sneer uit naar Club Brugge.

Bij Eleven DAZN gaf Hein Vanhaezebrouck al een eerste keer zijn mening over de discutabele fases in Club Brugge-KAA Gent. Op de persconferentie achteraf kwam Vanhaezebrouck er nog eens allemaal op terug.

Eerst over de strafschopfout op Cuypers: "Ik heb het gevraagd aan de scheidsrechter en zij vonden het geen strafschop. Cuypers wordt vastgehouden, maar Mechele trekt niet, zeggen ze. Voor mij is dat altijd een penalty. En ik ben niet alleen blijkbaar."

"De eerste penaltyfase van Club was dan blijkbaar buitenspel, dat is niet gecheckt geweest. Dat zijn zaken die de VAR moet checken en dat is niet gebeurd."

Niet herspelen

"Ik had het voor de match gezegd dat we gingen moeten opletten. Maar ik ben niet boos, ik ben nooit boos. Het heeft ook niet veel zin. Maar het gaat gewoon verder."

"Wij gaan absoluut niet vragen om de match te herspelen", deelde Vanhaezebrouck nog een sneer uit naar Club Brugge. Blauw-zwart had dat vorige week namelijk wel gevraagd na een onterecht afgekeurd doelpunt tegen KV Mechelen.

"We hebben daar al iets te veel ervaring mee", lachte Vanhaezebrouck nog. "En het brengt toch niets op. Maar je mag jaar na jaar teruggaan wat wij al meegemaakt hebben in bepaalde matchen. Dat is du jamais vu. Dan valt dit nog mee vandaag."