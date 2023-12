Kleine bijrolletjes voor Trossard en Dendoncker, maar Arsenal en Aston Villa buiten puntenverlies Man City en Liverpool uit

Op zondag kletterde het in de Premier League. Ook een Super Sunday, met een aantal ploegen in actie die heel goed bezig zijn dit seizoen. Wat deden ze op hun zeventiende speeldag? Een overzichtje.

Arsenal, Aston Villa en Liverpool konden profiteren van het puntenverlies van Manchester City op zaterdagavond om als top-3 wat verder uit te lopen en de titelstrijd richting 2024 heel spannend te gaan houden.

The Gunners openden de debatten op zondagnamiddag in eigen huis tegen Brighton & Hove Albion. Makkelijk had Arsenal het niet, maar dankzij Gabriel Jesus en Kai Havertz wonnen ze uiteindelijk wel met 2-0. Leandro Trossard mocht tien minuten voor tijd invallen.

Aston Villa zet scheve situatie recht

Aston Villa van zijn kant stond bij de rust 1-0 achter bij Brentford, door een doelpunt van Lewis-Potter. Pas in het slotkwartier zorgden Alex Moreno en Watkins voor de 1-2. Daardoor blijven The Villans heel hoog meespelen in de stand, Dendoncker viel in vlak voor de blessuretijd.

West Ham United blijft ook meespelen om de Europese plaatsen, na een droge 3-0 overwinning in eigen huis tegen Wolverhampton. Kudus scoorde twee keer. Later op de namiddag speelden Liverpool en Manchester United nog tegen elkaar. Beide ploegen kwamen niet tot scoren toe, waardoor ook The Reds een slechte zaak doen.

