Komt er versterking bij KRC Genk tijdens de wintermercato? Coach Wouter Vrancken licht toe en geeft al iets prijs

KRC Genk heeft nog geen vaste spits. Er wordt veel geroteerd tussen Tolu, Andi Zeqiri en tegenwoordig ook Yira Sor die zijn draai goed vindt vooraan.

Wouter Vrancken weet dat Sor een enorme hard gegroeid is sinds het begin van dit seizoen. Hij benadrukt ook nog wel dat de Nigeriaan een flankspeler is, en dus geen spits.

"Sor heeft zijn typische kwaliteiten die hij meer en meer op de juiste manier begint te gebruiken", vertelde Wouter Vrancken. "Aan het begin van het seizoen heeft hij daar ook gespeeld, maar toen moest hij zijn eigen specifieke kwaliteiten nog beter gebruiken naar het team toe. Dat doet hij nu meer en meer, maar goed, Sor is een flankspeler."

Toen er gevraagd werd naar de wintermercato bleef hij duidelijk. "Als er niets vertrekt, komt er ook niets bij", klonk het. Toch gaf hij al wel prijs dat er op een bepaalde positie zeker geen speler zal worden gehaald. "Het is gewoon de afspraak. We hebben twee centrumspitsen en in de spits komt er sowieso niets bij."