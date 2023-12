KRC Genk-coach Wouter Vrancken laat zich uit over terugkerend probleem: "Het is ook kwaliteit"

KRC Genk behaalde dit seizoen al zeer wisselvallige resultaten. Vaak wordt er goed voetbal gebracht, maar dan ontbreekt het aan de afwerking waardoor regelmatig puntenverlies volgt.

Zo heeft Racing Genk zo goed als altijd meer balbezit dan de tegenstander, en ook meer doelpogingen. Toch is de afwerking iets wat vaak beter moet. Het gebrek aan efficiëntie wordt niet ontkent bij de club, maar het blijft nu wel al een tijdje aanhouden.

"Wat je eraan kan doen? Ten eerste moet je een killer hebben", reageerde Genk-coach Wouter Vrancken bij Voetbalkrant. "Een speler die makkelijk een doelpunt kan maken. Maar dat is ook persoonlijk, je kan het draaien of keren hoe je wil, het is ook kwaliteit."

"Langs de andere kant heeft het ook met vertrouwen te maken", gaat Vrancken verder. "Dan is scoren een soort gewoonte die je moet creëren. Door op training 100% gefocust te zijn en iedere bal tegen de netten willen trappen, zo kan je er zelf aan werken."